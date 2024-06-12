حماس تطلب ضمانات من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الدائم بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 05:25 مساءً - أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصادر لـ "رويترز"، أن حماس تطلب ضمانات من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب الإسرائيلي.

وأكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أن أفضل طريقة لتقليل أعداد الضحايا من المدنيين هي وقف إطلاق النار بغزة، منوهًا بأن تحقيق وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام وقف مستدام للقتال في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "حماس" هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق وقف إطلاق النار، مردفًا: إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار فاضغطوا على "حماس" لتقبل به، فحماس هي الطرف الوحيد الرافض لاتفاق وقف النار.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أننا ننتظر رد حماس على مقترح بايدن بشأن غزة منذ 10 أيام، مضيفًا أننا نعمل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه.