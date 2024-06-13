الكويت: نقل ضحايا حريق المنقف بطائرات عسكرية إلى بلدهم الهند وصرف تعويضات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 02:29 مساءً - قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالكويت الشيخ فهد اليوسف، ‏إنه سيتم نقل ضحايا حريق المنقف، الذى اندلع أمس الأربعاء وخلف 49 قتيلا، بطائرات عسكرية كويتية إلى بلدهم الهند.

وأشار إلى أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمر بتجهيز مبالغ مالية لكل متوفٍ جراء حريق عمارة المنقف.

ومن جهة أخرى، نفذت اليوم الخميس، حملات تفتيشية على العقارات المخالفة في عدة مناطق بالكويت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، ويشارك في الحملات عدد من الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والكهرباء والماء والقوى العاملة.

وفى هذا السياق، حذر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إن حريق بناية المنقف كارثة حقيقية، مضيفا أن البلدية وفرق الإزالة ستتعامل اعتبارا من اليوم مع كل المخالفات في جميع العقارات من دون توجيه إنذارات مسبقة.