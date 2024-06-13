الاجتماع الثاني للآلية المشتركة لدعم القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 02:29 مساءً - عُقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء الموافق 12/6/2024 الاجتماع الثاني للآلية المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية، برئاسة مشتركة من قبل المنظمات الثلاث، وبحضور الإدارات المعنية في هذا الشأن.

وتهدف الآلية إلى تعزيز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية بما يقوي ارتباط وتضامن الشعوب بالقضية الفلسطينية العادلة، وقد ناقش الاجتماع مشروع الورقة المفاهيمية لعمل تلك الآلية، وتم عمل التعديلات اللازمة عليها من قبل المنظمات الثلاث.

وسيتم عرضها على الاجتماع العشرين للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية على مستوى كبار المسؤولين والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 13/6/2024 بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي.