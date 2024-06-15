مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًاانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 21.1 نقطة بنسبة 0.45 في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى 4679.45 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4700.54 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول مليونين و25 ألفًا و850 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 38.9 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة التداول التي بلغت ثلاثة ملايين و314 ألفًا و295 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.042 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.28 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 257 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 12.67 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 619 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 30.55 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 362 ألف ريال عُماني وبنسبة 17.88 في المائة.