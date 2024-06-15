اليونيسيف: ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال غزة في ”رعب مستمر”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 06:35 مساءً - قال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم السبت، إنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف "إلدر"، أن "الوضع في غزة يزداد سوءًا للأطفال يومًا بعد يوم، وسط اشتداد الحر وتكدس العائلات في خيام فوق الرمال"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحول تداعيات النزوح القسري بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، قال "إلدر" إن "هناك 3 آلاف طفل كنا نقدم لهم مساعدات غذائية طارئة والآن لا نعلم مكانهم"، موضحًا أنه "مع استمرار القيود على إدخال المساعدات، بعد ما يزيد على 250 يومًا من الحرب على غزة، يواجه أهالي غزة صعوبات بالغة في الحصول على الطعام لأطفالهم".