الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى قبيل صلاة عيد الأضحى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 07:28 صباحاً - صلاة عيد الأضحى، تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو ترصد محاولات عدد من المستوطنين اليهود لمنع المصلين الفلسطينيين من دخول باحات المسجد الأقصى المبارك قبيل صلاة عيد الأضحى.



وواصلت قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى قبيل صلاة عيد الأضحى.

تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

من جانب آخر، اندلعت تظاهرات حاشدة مساء أمس السبت في تل أبيب للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتبكير موعد الانتخابات.

وقال الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أمس السبت: إن السبيل الوحيد لإعادة الرهائن الإسرائيليين هو انسحاب إسرائيل من غزة، وإنهاء هجماتها والتوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.



الاحتلال يرتكب 3 مجازر راح ضحيتها 30 شهيدًا خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس السبت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37 ألفًا و296 شهيدا و85 ألفًا و197 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 30 شهيدًا و95 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

قصف مدفعي على رفح وسط اشتباكات عنيفة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس السبت، بارتفاع عدد شهداء غارات جيش الاحتلال على 3 منازل في حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة إلى 19 شهيدًا.

وأضافت بعض وسائل الإعلام، بوجود غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية وسط اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.