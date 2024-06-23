نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. مصنعون يرفعون حالة الاستعداد لتقليل البصمة الكربونية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 09:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد عدد من المصنعين المحليين على تبنيهم خططًا مستدامة لتقليل البصمة الكربونية للتوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي للتصدير، ولضمان تواجدهم في الأسواق العالمية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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