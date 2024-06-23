إنتهاء تصوير فيلم "الهوى سلطان" لـ منة شلبي وأحمد داوود

القاهرة - محمد ابراهيم - إنتهى أبطال فيلم "الهوى سلطان" من تصوير مشاهد العمل،ويجري حاليًا صناعه الانتهاء من المونتاج، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية قريبًا.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "الهوى سلطان"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم "الهوى سلطان" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، والعمل من إخراج هبة يسري، وإنتاج سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

أحداث فيلم "الهوى سلطان"



وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.