تعرف على موعد عرض مسرحية ميوزيكال سكوول لـ محمد هنيدي بالرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم محمد هنيدي مسرحية ميوزيكال سكول ضمن مسرحيات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

موعد عرض مسرحية ميوزيكال سكوول

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، موعد عرض مسرحية ميوزيكال سكوول، وشارك بوستر المسرحية عبر حسابه الشخصي، وعلق: المسرحية الكوميدية ميوزيكال سكوول من بطولة الفنان محمد هنيدي، على مسرح بكر الشدّي ضمن مسرحيات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضيات الإلكترونية في الرياض، من 20 يوليو إلى 24 يوليو.

أبطال مسرحية ميوزيكال سكوول

شارك في بطولة مسرحية ميوزيكال سكوول مجموعة من الفنانين منهم: محمد هنيدي، محمد ثروت، نيرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ، والعمل من تأليف خليفة سمير، وإخراج خالد جلال.

قصة مسرحية ميوزيكال سكوول

تدور أحداث مسرحية ميوزيكال سكوول، حول الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الذي يعود بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، يشارك هنيدي في فيلم الجواهرجي مع منى زكي والتي تقدم دور زوجته ويناقش الفيلم المشاكل الزوجية في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، ويشاركهما البطولة كل من آسر ياسين، أحمد السعدني، لبلبة، أحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول، ريم مصطفى، تارا عماد، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ينتظر طرح فيلمه الجديد الذي يحمل أسم «الاسترليني»، إذ ظهر على البوستر وهو يرتدي زي رجل عصابة ويحمل في يديه مسدسين، والفيلم من إخراج حسين المنباوي

اخر أعمال محمد هنيدي

وكان آخر أعمال محمد هنيدي هو مسلسل إذاعي يحمل اسم أبويا شقيقي، وهو عمل كوميدي من المقرر عرضه على إذاعة راديو النيل خلال الشهر الكريم، وطرحت إذاعة راديو النيل البوستر الدعائي ويظهر فيه هنيدي والفنانة شيري عادل، وايضا فيلم مرعي البريمو، دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، شارك بجانب هنيدي في بطولته، غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، فيما ظهر أحمد بدير ولطفي لبيب وعلاء زينهم ومحسن منصور ضيوف شرف، والعمل فكرة محمد هنيدي، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.