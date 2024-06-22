لبنان ينفي سحب دول أوروبية سفراءها من بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 03:31 مساءً - نفى وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، ما بثته مواقع إلكترونية من أخبار تزعم أن دولًا أوروبية وغربية، منها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، تسحب سفراءها من لبنان، مؤكدًا أن مثل هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.

وأفاد "مكاري"، بحسب بيان رسمي، أن "هذا النمط من الأخبار الكاذبة يندرج في إطار الحرب النفسية، التي غالبًا ما يلجأ إليها العدو الإسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل".

وتابع: "إن وزارة الاعلام تهيب بكل الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمدوّنين في هذه المرحلة البالغة الدقة، توخي الحذر، واعتماد المهنية في التحقق من مصادر الأخبار قبل نقلها، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية أوّلًا".

وأكدت البيان أن الوزارة لن تتهاون في متابعة ظاهرة الأخبار المفبركة لقطع الطريق على محاولات الدسّ والتخويف، مع الإشارة إلى أن كل من يبث أخبارًا مماثلة من دون التحقق، يشارك من حيث لا يدري في توتير الأجواء عبر المساهمة في نقل الأكاذيب.

وفي سياق آخر، شهدت عدة مناطق تابعة للجنوب اللبناني قصفًا متبادلًا بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كالقصف الذي شهدته المنطقة بين كفركلا وديرميماس.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.