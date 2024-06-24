”فتح” تحمّل ”حماس” مسؤولية ”إفشال” جميع الحوارات السابقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 06:31 مساءً - حملت حركة "فتح" حركة "حماس" مسؤولية "إفشال جميع الحوارات السابقة بينهما وآخرها عندما رفضت "حماس" الحضور إلى لقاء القاهرة الذي كان متفقا عليه.

وقالت "فتح" في بيانها: "عبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن تقديرها الكبير للجهود الصينية التي استضافت الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس في جمهورية الصين الشعبية".

وأضافت: "عبرت الحركة، عن رغبتها في ضمان نجاح الجهود الصينية المقدرة، خاصة أننا نحمّل حماس مسؤولية إفشال جميع الحوارات التي جرت في السابق، وآخرها عندما رفضت حماس، الحضور إلى لقاء القاهرة الذي كان متفقا عليه".

واختتمت الحركة بيانها بالتاكيد على أنها "لا تزال ملتزمة بالجلوس على طاولة الحوار الوطني في الصين، وتعمل على استكمال التحضيرات كافة من أجل توفير المناخات المناسبة لإنجاح الوساطة الصينية التي تحظى بتقدير واحترام قيادتنا وشعبنا".