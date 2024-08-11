رئيس الأركان الكويتي: أعلى درجات الاستعداد واليقظة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين ضرورة المحافظة على أعلى درجات الاستعداد واليقظة ومواصلة العمل الجاد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش ، في بيان مساء اليوم السبت ، ان الفريق المزين أشاد ، خلال زيارة تفقدية قام بها إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية ولواء صالح المحمد الآلي/94 ، بالجهود المبذولة من قبل منتسبي الجيش الكويتي.

وذكر البيان ان الزيارة شملت عددا من مرافق قاعدة محمد الأحمد البحرية وعددا من وحدات لواء صالح المحمد الآلي/94.