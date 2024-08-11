وزير خارجية الأردن: قادرون على حماية أنفسنا ولن نكون ساحة حرب لأى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشوؤن المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن بخير وقادر على حماية نفسه، مشددا على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف.

وقال الوزير الأردني -في مقابلة مع قناة العربية للحديث حول الجهود التي يبذلها الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة- إنّ الأردن أبلغ إيران وإسرائيل بإسقاط أي هدف في سماء المملكة، ولن يسمح الأردن باستخدام أجوائه.

وأشار إلى أن زيارته لطهران مؤخرا كانت تهدف للحيلولة دون اتساع التصعيد وكما قولت خلال الزيارة إنه غير موجود في طهران حاملا رسالة من إسرائيل، والرسالة الوحيدة لإسرائيل أُعلنت في عمّان وبشكل واضح وصريح على مدى الشهور الماضية، وهي "أوقفوا العدوان على غزة، أوقفوا جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح أنّ المفاوضات بشأن قطاع غزة لا تزال محكومة بسقف يضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجدد تأكيد أن الأولوية حاليا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا فرق بين الموقفين الرسمي والشعبي في الأردن باتجاه القضية الفلسطينية.

وشدد الصفدي على ضرورة التركيز على سبب التصعيد وهو استمرار الحرب في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وأوضح أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في قطاع غزة، مؤكدا أن مجزرة حي الدرج تضاف إلى جرائم إسرائيل المستمرة في غز