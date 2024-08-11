الكويت تطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف الجرائم البشعة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة التابعين في حي الدرج بقطاع غزة والتي تأوي نازحين، مما أدى إلى سقوط العشرات من الفلسطينيين وإصابة عدد منهم، في استمرار للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، ضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب أعزل وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء.

وشددت على ضرورة توفير الحماية المدنية للفلسطينيين العزل وإرغام الكيان المحتل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن.