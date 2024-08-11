نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يستقر على تشكيل ليفربول لمواجهة اشبيلية الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن تشكيل نادي ليفربول الإنجليزي المتوقع ضد نادي إشبيلية وذلك في اللقاءات الودية التي تجمع بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل مباراة ليفربول المتوقع أمام نادي إشبيلية وديا.

ويستضيف ملعب الآنفيلد، اللقاء المنتظر بين نادي ليفربول ونظيره نادي إشبيلية مساء اليوم وديا.

وستبدأ المباراة المنتظرة بين ليفربول ونظيره نادي إشبيلية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد إشبيلية وديا

حراسة المرمى كيليهير

خط الدفاع:- تسيميكاس ـ كوناتي – كوانساه – برادلي.

خط الوسط:- جفرامبيرخ – ماك اليستر – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم:- جوتا – محمد صلاح – هارفي اليوت.