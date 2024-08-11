نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات كريم عبدالعزيز في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان كريم عبدالعزيز ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، على هامش عرض أحدث أعماله المسرحية "السندباد"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، وكشف خلال اللقاء عن الكثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة وبداية مشواره الفني، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز تلك التصريحات.

كواليس عودة كريم عبدالعزيز للمسرح بعد غياب سنوات

وتحدث كريم عن كواليس عودته لخشبة المسرح بعد غياب طال لأكثر من 20 سنة، قائلا:" قبل العرض كنت عاوز أمشي، وسألتهم هو أنا لو مشيت عادي؟".



كما أشاد بالمسرح قائلًا:": "المسرح أبوالفنون، وهو له طبيعة خاصة غير السينما والتلفزيون، فأنت في مواجهة مباشرة مع الجمهور، وعارف لو بتعرض المسرحية 100 يوم، الخوف هو هو لمدة 100 يوم".

كريم عبدالعزيز يتحدث عن الراحل علاء ولي الدين

كما كشف طقوسه قبل الصعود إلى خشبة المسرح،قائلًا: "بل ما أطلع على المسرح بقول فوضت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وربِ أشرح لي صدري".

وتابع:"بقول وِرد كنت حافظه من علاء ولي الدين، بيقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد قلة حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم".

كريم عبدالعزيز يكشف سر قبوله لدى الجمهور

وأكد كريم على أن السر وراء نجاحه وقبوله لدى الجمهور،هو دعاء والدته قائلا:"سبب نجاحي وقبولي عند الجمهور بشوف إنه يرجع لأني كنت مراعي أمي ودي دعواتها لي الله يرحمها".



كريم عبدالعزيز يتحدث عن عشقه للنادي الأهلي

وتحدث عن النادي الأهلي وعشقه له، قائلًا: "أنا أهلاوي بجنون وحتى النخاع والأب والعم والأسرة كلها أهلاوية مع احترامي لكل جمهور الزمالك والزمالك على رأسي".

وأشار أنه كان من ناشئين الأهلي ولعب في الفريق 4 سنوات مع الكابتن صفوت عبد الحليم، مؤكدا أنه يحب من نجوم الأهلي الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد ومصر ومجدي عبد الغني ومن الرموز أيضا محمد صلاح معلق: "إمام عاشور عامل شغل جبار ومجدي أفشة وفي الزمالك بحب شيكابالا من عظماء الكرة وعمر جابر وحسن شحاته وفاروق جعفر والزمالك قصة كبيرة أيضًا".