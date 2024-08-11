نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إدريس: يوجد ضغط كبير من السوشيال ميديا ضدنا.. وأتحمل مسئولية نتائج البعثة كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن ما يتعرض له البعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد باريس من ضغط كبير من جانب السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.

ياسر إدريس يعلن تحمله مسئولية نتائج البعثة المصرية

وأكد إدريس في تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى المصرية: " يوجد ضغط كبير من السوشيال ميديا ضد الرياضة المصرية والبعثة المصرية في أولمبياد باريس بالكامل ".

وأضاف:" بغض النظر عن النتائج هؤلاء شباب مصر الذين شاركوا في اولمبياد باريس 2024، ويجب أن يكون هناك دعم لهم وليس هجوما على اللاعبين واللاعبات ".

ثم أوضح: " نعمل على إصدار تقارير رقمية للرأي العام من اللجنة الأولمبية حتى يتم الحديث عن كل الأمور الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس ".

وأتم إدريس تصريحاته: " راض عن أداء لاعبي البعثة المصرية المشاركة في اولمبياد باريس وأتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه البعثة رغم أنى توليت رئاسة اللجنة الاولمبية منذ ٦ أشهر فقط قبل انطلاق البطولة ".

