نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11 أغسطس 2024: حرارة شديدة وأمطار متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة أن الطقس سيبقى شديد الحرارة رطبًا خلال النهار على معظم المناطق، بينما سيكون مائلًا للحرارة رطبًا خلال الليل.

كما يتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تفاصيل حالة الطقس

الرياح: من المتوقع أن تنشط الرياح على شواطئ (بلطيم، الإسكندرية، العلمين، مطروح، السلوم)، حيث تصل سرعتها إلى 30-50 كم/الساعة.

كما يتوقع أن يرتفع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر.

الأمطار: هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من (أبوسمبل، أسوان، الوادي الجديد، شرق العوينات).

قد يصاحب هذه الأمطار نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

هل ستسقط أمطار اليوم وغدًا؟

نعم، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا اليوم الأحد وغدًا الاثنين 12 أغسطس، على مناطق من أبوسمبل، أسوان، الوادي الجديد، شرق العوينات.

سيصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

كيف تحدث الأمطار الصيفية مع ارتفاع درجات الحرارة؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار الصيفية أمر طبيعي ويمكن حدوثه بشكل سنوي.

حالة الطقس اليوم

يعود السبب في ذلك إلى الحزام المداري، وهو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة عند خط الاستواء، ويتذبذب هذا الحزام شمالًا وجنوبًا مع حركة الشمس الظاهرة وتغير الفصول.

عند تلاقي هذه الكتل، تتكاثر السحب الرعدية مما يؤدي إلى تساقط الأمطار الغزيرة والسيول، خاصة عند منابع النيل في السودان وإثيوبيا.

خلال هذه الفترة من العام، يتقدم الفاصل المداري شمالًا ليصل إلى جنوب مصر، مما يزيد من فرص سقوط الأمطار، ومع ذلك، فإن الأمطار تكون عادةً متفاوتة الشدة وأقل حدة من تلك التي تحدث في دول منابع النيل.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأحد: