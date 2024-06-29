بعد فرز 14 مليون صوت.. النتائج الأولية لانتخابات إيران تشير لتقدم ”بزشكيان”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 11:25 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن النتائج الأولية تشير لتقدم مسعود بزشكيان على سعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز أكثر من 14 مليون صوت.

وأكدت وزارة الداخلية، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بزشكيان حصل على 42,3% مقابل 39,5% لـ"جليلي".

وبلغ العدد الاجمالي للأصوات بحسب النتائج الأولية، 14,070,462 صوتًا.

فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الإيرانيين، صباح الجمعة، في أكثر 58 ألف مركز انتخابي داحل إيران و300 مركز في الخارج لانتخاب الرئيس الإيراني، والتي تنافس فيها 4 مرشحين، هم: محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، مصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان، بعد انسحاب علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زادة هاشمي.

وجرى تبكير الانتخابات في إيران قبل نحو عام من موعدها الطبيعي، وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.