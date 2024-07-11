الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لفترة ثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 07:28 مساءً - أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل.

جاء هذا الإعلان خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية، والذي سيتم بثه لاحقًا، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان صدر اليوم.

وفي سياق متصل، كانت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 7 يوليو الجاري عن وصول عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 34 شخصًا.

وقد حددت السلطة الجزائرية يوم 18 يوليو الجاري كموعد للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الذين تم قبول ملفات ترشحهم. سيتم بعد ذلك رفع قائمة المترشحين المقبولين إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بشكل نهائي.