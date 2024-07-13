نيجيريا.. مقتل 22 في انهيار مبنى مدرسة بولاية بلاتو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 08:29 صباحاً - لقي 22 شخصًا حتفهم، اليوم السبت، في انهيار مبنى مدرسة من طابقين في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا.

وقال مُتحدث باسم الشرطة النيجيرية إن 154 شخصًا كانوا تحت الأنقاض، وتم إنقاذ الجميع باستثناء القتلى ويتلقون العلاج من إصابات في مستشفيات مختلفة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية في منشور على فيسبوك، أن 30 شخصًا ما زالوا في المستشفى، مضيفة أن جهود الإنقاذ انتهت.

وانهار المبنى المكون من طابقين، التابع لمدرسة سانت أكاديمي في حي بوسا بوجي بمنطقة جوس الشمالية بالولاية، خلال ساعات الدراسة.