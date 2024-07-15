الهلال الأحمر الفلسطيني: 90% من الأطفال في غزة يعانون فقرا غذائيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 01:32 مساءً - قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، إن استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح يعوق إدخال المساعدات، مما يؤدي إلى تدهو الأوضاع.

وتابعت فرسخ، في مداخلة للقاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف المستشفيات في غزة بمن فيها من نازحين وجرحى ومرضى، كما استهدف عشرات المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن المؤسسات الإغاثية تصارع من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات في ظل نقص المساعدات، لافتًا إلى أن شاحنات المساعدات التي تدخل غزة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية.

واختتمت، أن هناك 90% من الأطفال في غزة يعانون فقرا غذائيا وأكثر من خمس السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي.