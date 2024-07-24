قطر: رئيس الوزراء يتلقى اتصالاً من وزير خارجية اأمريكا بشأن الوساطة لإنهاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:31 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول الجهود المبذولة لوساطة لإنهاء النزاع المستمر في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في غزة والجهود الدولية المبذولة للحد من التصعيد وإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار. وأعرب بلينكن عن دعم الولايات المتحدة للمساعي القطرية في الوساطة، وأشاد بالدور الذي تلعبه قطر في محاولة التوصل إلى حل سلمي.

وأشار البيان إلى أن الاتصال شمل أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون بين قطر والولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة وتنسيق التحركات الدولية لضمان تحقيق الاستقرار في المنطقة. كما تم استعراض المبادرات والمقترحات التي يمكن أن تساهم في إنهاء الصراع وضمان استدامة السلام.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية التزامها بمواصلة جهودها في سبيل إيجاد حل شامل ومستدام للأزمة في غزة، وتعزيز التعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.

هآرتس : تأجيل زيارة فريق المفاوضات الإسرائيلي إلى قطر لما بعد اجتماع نتنياهو مع بايدن في واشنطن

ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء نقلاً عن مصدر سياسي، أن فريق المفاوضات الإسرائيلي قد قرر تأجيل زيارته المخططة إلى قطر إلى ما بعد اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وأوضح المصدر أن التأجيل يأتي في إطار الحرص على تنسيق المفاوضات بشكل أفضل عقب الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وبايدن، والذي من المقرر أن يعقد في واشنطن في الأيام المقبلة. وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيشمل مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تؤثر على الاستراتيجيات والمواقف التفاوضية الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن قرار التأجيل يهدف إلى ضمان التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية وضمان أن تكون المفاوضات مع قطر مستندة إلى الأطر والسياسات التي سيتم التوصل إليها خلال اللقاء بين القادة الإسرائيليين والأمريكيين.