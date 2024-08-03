القسام تخوض معارك ضارية من مسافة صفر في رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 07:28 مساءً - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، خوضها معارك ضارية من مسافة صفر، مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في رفح، مؤكدة استهداف عدة آليات وقنص جندي.

معارك ضارية من مسافة الصفر

وجاء في بيان المقاومة:

- "يخوض مجاهدونا الآن معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات وآليات العدو، التي تحاول التقدم صوب منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح جنوبي القطاع".

- "كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند من نوع "نمر" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" ودبابة "ميركافا" صهيونية، بقذائف "الياسين 105" في منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وهبوط الطيران المروحي للإخلاء".

- "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية، قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة رفح".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة اليوم، بمقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين بعد قصف إسرائيلي، استهداف غرفة في مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي، أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 689 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.