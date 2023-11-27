المخرج محمد سلامة ينعى وفاة طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى المخرج محمد سلامة، وفاة الفنان طارق عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

واكتفى سلامة بالتعليق قائلا: “وداعا يا صديقي”، فيما تفاعل معه متابعون داعين للراحل بالرحمة والمغفرة.

وفاة طارق عبد العزيز

سيطرت حاله من الحزن الشديد على الوسط الفني بعد وفاه الفنان المصري طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا منذ عدد من الساعات عن عمر يناهز 55 عاما.

وجاءت الاسباب الخاصه بالوفاه ان الفنان كان قد تعرض لازمه قلبيه مفاجئه له اثناء تصويره لمسلسل وبقينا اثنين.

توفي الفنان المصري طارق عبد العزيز، اليوم الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل بقينل اتنين، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، وأعلن الفنان محمد عبد العزيز، شقيق طارق، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الفنان أشرف زكي، بخالص العزاء إلى أسرة الفنان طارق عبد العزيز، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

أعماله

بدأ طارق عبد العزيز مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، منها:

المسلسلات: "الناس في كفر عسكر"، "ليالي الحلمية"، "رأفت الهجان"، "الليل وآخره"، "أحلام هند بنت عتبة"، "الضوء الشارد"، "الملك فاروق"، "البر الغربي"، "الوعد"، "الزيبق"، "أبو العروسة

"الناس في كفر عسكر"، "ليالي الحلمية"، "رأفت الهجان"، "الليل وآخره"، "أحلام هند بنت عتبة"، "الضوء الشارد"، "الملك فاروق"، "البر الغربي"، "الوعد"، "الزيبق"، "أبو العروسة الأفلام: "الباطنية"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "البريء"، "الراقصة والسياسي"، "أحلام مراهقة"، "الفرح"، "العيال كبرت"، "النوم في العسل"، "الحب في الثلاجة"، "العشق الممنوع"، "الريس عمر حرب"، "المصلحة"، "الجزيرة"، "الفيل الأزرق"، "الخلية".

يعد رحيل الفنان طارق عبد العزيز خسارة كبيرة للفن المصري، حيث كان أحد أبرز الفنانين في الوطن العربي، وتميز بأدواره المتنوعة التي تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا.