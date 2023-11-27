نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجلسة تصوير جديدة.. داليا شوقي تحتفل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إحتفلت النجمة داليا بعيد ميلادها، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





داليا شوقي تحتفل بعيد ميلادها





وعلقت داليا على الصور قائلة: "سنة مليانة سنة مهمة، سنة غيرتني علي كل الأصعدة، سنة مليانة بلحظات عمري ماهنساها، مليانةبلحظات سعيدة ومليانة بلحظات تقيلة، سنة مليانة بلحظات من نجاح وبلحظات من ما يبدو فشل، سنة مليانة بلحظات هزتني وسنة مليانةبلحظات قوتني، و اهمهم مليانة بلحظات ثبتتني، سنة مليانة بلحظات صدمتني وبلحظات فوقتني وبلحظات ريحتني".





وتابعت: "سنة مليانة، سنة مليانة بسفر، سنة مليانة بأحلام، أحلام اتكونت، أحلام اتحققت وأحلام لسه بجري وراها لآخر نفس فيا، سنةمليانة حياة بحلوها وبمرها".





وانهت رسالتها: "الحمد لله علي كل اللحظات ممتنة، مرعوبة ومتشوقة، بجد مرعوبة، بس بإذن الله قدها وقدود يا دودو. كل سنة وأنا قلبي طيب".





أحدث أعمال داليا شوقي

يعتبر مسلسل "سفاح الجيزة" هو أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة داليا شوقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار منالجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها صاحبها الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب فيذعر بمحيط سكنه لسنوات.

مسلسل " سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، ركين سعد، صلاح عبدالله، باسم سمرة، حنان يوسف، هايدي خالد، ومن تأليف محمدصلاح العزب وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.





وعرض ايضا لداليا شوقي فيلم "خمس جولا" في جميع السينمات، ويعتبر أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA،والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي عن مطربي الرابوتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.