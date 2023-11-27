عايدة رياض تنضم لقائمة أبطال مسلسل "بيت الرفاعي".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة عايدة رياض رسميًا لأسرة مسلسل “بيت الرفاعي” الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.





شخصية عايدة رياض في مسلسل “بيت الرفاعي”





وتستعد عايدة لتصوير أولى مشاهدها بمسلسل “بيت الرفاعي” خلال الشهر المقبل، وتجسد خلاله دور والدة الفنان أحمد رزق الذي يدخل في معاداة مع الفنان أمير كرارة ضمن الأحداث.





عايدة رياض تنتهي من تصوير إقامة جبرية





وانتهت عايدة رياض مؤخرًا من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “إقامة جبرية” الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة هنا الزاهد،والتي تجسد دور صيدلانية تعانى من عقد نفسية في التعامل مع الرجال.





أبطال مسلسل إقامة جبرية





ويشاركها البطولة كل من النجمة صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادلوإخراج أحمد سمير فرج، والمسلسل مكون من 10 حلقات.





أحداث مسلسل إقامة جبرية





ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي ومن المقرر بدء عرضه حلال الأيام المقبلة، كما كشفت النجمة صابرين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث نشرت بوستر المسلسل معلقة عليه قريبًا.





آخر أعمال عايدة رياض





يذكر أن آخر أعمال عايدة مسلسل "سره الباتع" من بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاءبدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالى، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، خالدسرحان، مصطفى درويش، علاء حسنى، ناهد رشدى، أيمن عزب، أيمن الشيوى، مفيد عاشور، مجدى فكرى، محمد الصاوى، ميسرة،صبرى عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمى، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدى سليم.