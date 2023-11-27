عمرو عبد العزيز يطالب جمهوره بالدعاء بالرحمة لـ طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم -

طالب الفنان عمرو عبد العزيز جمهوره بالدعاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، حيث شارك جمهوره بصورة الراحل طارق عبد العزيز من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه:" لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان والصديق طارق عبد العزيز في ذمة الله".

وأضاف:" أسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة".

تعليقات الجمهور على منشور عمرو عبد العزيز

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب، الله يرحمه كان من أطيب الناس، ربنا يصبر أهله على فراقه، وغيرها التعليقات.

عمرو عبد العزيز يتالق في حكاية البحث عن فتيحة

ومن جانبه، ينتظر عمرو عبد العزيز أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حكاية البحث عن فتيحة" من مسلسل "حد فاصل".

أبطال حكاية البحث عن فتيحة

ويشارك فى بطولة الحكايه كل من الفنان صبرى عبد المنعم، إيمان سلامة، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز، ياسر الزنكلونى، من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

مسلسل حد فاصل

مسلسل "حد فاضل" يعتمد على الحكايات المنفصلة، كل حكاية تدور فى 5 حلقات بأبطال مختلفين، وتم الانتهاء من تصوير أول حكايتين هما "خيال علمى" بطولة إدوارد، نانسى صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعفاف رشاد، و"بنات السباعى" بطولةريم البارودى، محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل.

آخر أعمال عمرو عبد العزيز

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عمرو عبد العزيز مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، والذي عرض خلال السباق الرمضاني، وحاز على إعجاب الجمهور.