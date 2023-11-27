انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هو والد العقيد معتز الحقيقي.. نجم كبير شارك معه في مسلسل باب الحارة. ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صبحي الرفاعي هو فنان سوري شهير، ولد في العاصمة السورية دمشق في 30 ديسمبر 1945. ابتدأ اهتمامه بالفن في سن صغيرة وبدأ مسيرته الاحترافية أثناء دراسته الثانوية. عمل في عدة مسارح مثل مسرح الشبيبة والمسرح العمالي والمسرح القومي والمسرح المصري الاستعراضي، وأسس فرقة مسرحية خاصة به. كان مديراً للمسرح العمالي لمدة عشر سنوات. لديه العديد من المسرحيات المشهورة في سجله، وشارك أيضًا في العديد من المسلسلات التلفزيونية السورية. تزوج من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب أربعة أبناء، وائل هو الابن الشهير وائل شرف الذي لعب دور معتز في مسلسل "باب الحارة". اختار وائل لقبًا مختلفًا عن والده لكي لا يربط بينهما أحد. توفي صبحي الرفاعي في 25 أغسطس 2012 بعد أن تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء زيارته لأصدقائه في مقهى الروضة في دمشق.