نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيكوب إلوردي المرشح الأول لنسخة جديدة من Twilight في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت مخرجة أفلام Twilight عن احتمالية طرح أجزاء جديدة معاد إنتاجها من الأفلام الناجحة التي تدور أحداثها عن قصة مصاصي الدماء.

ووفق موقع ديد لاين، الفيلم في نسخته الأصلية طرح على عدد من الأجزاء وكان من بطولة روبرت باتينسون، وكريستين ستيوارت.

وقالت المخرجة كاثرين هاردويك، أنه في حالة العمل على نسخة حديثة من الفيلم، ترشح جيكوب إلوردي وجينا أورتيجا لأدوار البطولة.

أفلام قادمة

ويواصل الممثل الشاب جيكوب إلوردي فترة نشاطه الفني، بالإعلان عن إنضمامه لأبطال عمل سينمائي قادم، بعنوان The Narrow Road To The Deep North.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيضم في بطولته، أدويسا يونج وسيريان هندس في ادوار البطولة، ويبدأ إنتاج الفيلم رسميًا في وقت قريب.

مشاريع جديدة

وكانت قد شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية كبيرة بالعرض الخاص لفيلم Saltburn، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود المشاركين ببطولة الفيلم.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من السجادة الحمراء بحفل العرض الخاص للفيلم، ومنهم النجمة مارجو روبي، وايمرلاد فينل، وكاري موليجان.

إلى جانب جيكوب الوردي الذي يشارك في البطولة أيضًا، على أن يطرح الفيلم للعرض بالسينمات بتاريخ 24 نوفمبر.