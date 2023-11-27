عمرو عبد الجليل وشريف منير ونهال عنبر يؤدون صلاة الجنازة على طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنانون شريف منير وعلاء مرسي ونهال عنبر وعمرو عبد الجليل على المشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل طارق عبد العزيز،حيث وصلوا لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتأدية صلاة ظهر الجنازة.

وفاة طارق عبد العزيز

توفي الفنان طارق عبد العزيز أمس الأحد بأزمة قلبية عن عمر يناهز 55 عامًا أثناء تصوير مسلسل “ وبقينا اثنين ” المقرر عرضه الاسبوع المقبل على أحد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومن بطولة النجم شريف منير ورانيا يوسف.

الوداع الأخير

وعلى جانب آخر، حرص عدد كبير من نجوم الفن على إلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، أمس، حيث حضر كل من: الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.

أبرز أعمال طارق عبد العزيز

ترك الفنان طارق عبد العزيز، بصمة فنية في الدراما أو السينما، إذ شارك في أكثر من عمل، كانت بدايته في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” في عام 1998، إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم “أصحاب ولا بيزنس” عام 2000، ثم فيلم “اشتباك” مع نيللي كريم، في عام 2016، ومسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال، عام 2018، ومسلسل “ أعمل إيه ” في عام 2022 مع النجم خالد الصاوي وصابرين.