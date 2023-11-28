نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان الترويجي لـ Percy Jackson يحقق مشاهدات قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الإعلان الترويجي لمسلسل Percy Jackson And The Olympians في حصد نسبة مشاهدات قياسية في وقت قصير.

ووفق ديد لاين، المسلسل الذي طرح للعرض عبر منصة أمازون برايم، سيكون نسخة جديدة من عمل سينمائي طرح بالعنوان نفسه.

وحقق الإعلان الترويجي للمسلسل مشاهدات وصلت لـ 84 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط من طرحه.

جديد أخبار الدراما في هوليوود

وضمن أحدث أخبار مشاريع الدراما في هوليوود، ما يقوم به الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو من مفاوضات مع شركة الانتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية.

والقصة ستكون في اطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقًا.

جديد أخبار "باراماونت"

و يجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميًا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الأصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.