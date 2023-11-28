نستعرض أسعار تذاكر حلقة محمد ممدوح ومدحت صالح ببرنامج ”SOLD OUT”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - يحل الفنان محمد ممدوح والنجم مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم، ضيوفًا على برنامج “ sold out” والمذاع عبر منصة “واتش ات” وقناة CBC الرقمية وذلك 8 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر تصوير الحلقة على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية ويكشف فيها محمد ممدوح كواليس أعماله الفنية وبداية دخوله عالم الفن وذكريات طفولته.

ويلي فقرة محمد ممدوح والذي يحاوره فيها الإعلامي محمود سعد، حفل غنائي لكل من النجم مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم بقيادة المايسترو عزيز المصري.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 450 جنيها.

الفئة الثانية Gold بمبلغ 400 جنيه.

الفئة الثالثة Silver بمبلغ 350 جنيها.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول