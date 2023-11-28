نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح مدونة بخط ديفيد بوي تضم أغنياته للبيع في مزاد علني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت مذكرة من المذكرات التي كان يدون بها المغني الشهير الراحل ديفيد بوي كلمات أغنياته للبيع في مزاد علني.

ووفق ديد لاين، فإن مبيعات المقنيات الاصلية الخاصة بالنجوم والمشاهير في مزادات علنية، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية.

وذكر الموقع أن المدونة التي بيعت، ضمت كلمات اصلية لأغنية Rock ‘n’ Roll Suicide، ولأغنية Suffragette City، وقد بيعت بتكلفة فلكية وصلت لـ 120 ألف دولار.

وضمن سياسة استغلال أزياء أكثر الأفلام تميزا في هوليوود لجني ارباح منها لصالح الأعمال الخيرية، تقرر طرح الزي الأصلي لشخصية باتمان بالأفلام التي كانت من بطولة مايكل كيتون للبيع في مزاد علني.

ووفق ديلي ميل، طرح الزي للبيع، يأتي ضمن مزاد مخصص لبيع إكسسوارات أفلام هوليوود لصالح الأعمال الخيرية، هذا المزاد يتم تنظيمه بين يوم 14 وحتى 17 ديسمبر.

المزاد يحمل عنوان تسويقي رسمي هو Robots، Wizards، Heroes & Aliens: Contemporary Hollywood Auction.

أزياء "The Crown"

وبعد طرح الموسم الختامي للعرض رسميًا، أعلنت شبكة نتفليكس عن طرحها للأزياء التي استخدمت في تصوير مشاهد مسلسل The Crown، والمجوهرات والإكسسوارات التي صنعت خصيصا للمسلسل.

ووفق ديد لاين، فإن منتجين المسلسل، سيتبرعون بعائدات بيع الملابس والإكسسوارات التي ستطرح للبيع بالمزاد بعد استخدامها ضمن احداث المسلسل الناجح، لصالح واحدة من اكاديميات تعليم الدراما، وتوفير منح دراسية مجانية للطلبة بهذه الأكاديميات.

قميص هاريسون فورد

أيضًا كانت قد اعلنت شركة ديزني عن طرح القميص الأصلي الذي استخدمه النجم هاريسون فورد في تصوير مشاهد فيلم إنديانا جونز Raiders of the Lost Ark للبيع في المزاد.

ووفق ما ذكرت "ديلي ميل"، القيمص كانت قد عثرت عليه ديزني عند طرحه للبيع في مزاد علني، وأعادت اقتنائه حتى تصنع منه نسخة مطابقة، لأحدث أفلام إنديانا جونز.

والآن القميص يعود للظهور بعد طرحه في مزاد علني لصالح الجمعيات الخيرية، بمقابل قد يصل لـ 300 ألف جنيه استرليني.