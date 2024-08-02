نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هانت خلاص" إمام عاشور يطلق تصريحات مثيرة عقب مواجهة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاحتفال بتحقيق فريقه الثامن عشر على التوالي في مسابقة الدوري، وذلك عقب التغلب على البنك الأهلي بهدف نظيف، بالدوري.

وحقق الفريق فوزًا هامًا على البنك الأهلي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام: "بعد ما خدنا إفريقيا وفي الوقت اللي المفروض نكون بنريح وبنفصل بعد موسم طويل وصعب لقينا نفسنا بنلعب ماتش كل 3 أيام في ضغط وتعب محدش يستحمله ورغم كده اللعيبة كلها رجالة وبتحقق رقم تاريخي بـ18 فوز متتالي".

وأضاف إمام عاشور: "وهانت خلاص بإذن الله ربنا يكلل تعبنا ومجهودنا ده بالبطولة ونحتفل بيها مع الجمهور اللي واقف في ظهرنا والسبب الرئيسي في إننا ندوس على نفسنا ونطلع كل حاجة عشان خاطرهم وعشان النادي".

