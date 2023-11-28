شاهد.. الصور الأولى من عزاء الفنان طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت مساء اليوم، مراسم عزاء الفنان طارق عبدالعزيز الذي توفي الأحد الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الرزاق.

أحمد السقا وكريم الحسيني

وبدأ " معتصم عبدالعزيز" ابن الراحل، في استقبال المُعزيين، ووصل الفنان أحمد السقا والفنان كريم الحسيني، قبل قليل، إلى قاعة الرازق لتقديم واجب العزاء في الفنان طارق عبدالعزيز، حيث كانا أول الحضور.

حزن رواد السوشيال ميديا على طارق عبد العزيز

سيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفاة طارق عبد العزيز

ومن ناحية أخرى اخري، تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير، مسلسل وبقينا اتنين، وينتمي إلى الأعمال اللايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداث العمل حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا في الدراما، هو مسلسل «حرب»، مكون من 10 حلقات، والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وشارك في بطولة العمل كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، كان اخر اعماله في السينما فيلم "العنكبوت" الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، وشاركه البطولة منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وحصد عن دوره في هذا الفيلم جائزة أفضل ممثل سينما من مهرجان الفضائيات العربية في أكتوبر الماضي.