نوال الزغبي تحتفل بتحقيق "فخامة معاليك" 20 مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت مؤخرًا الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بالنجاح الهائل التي حققته أغنيتها الخليجية “فخامة معاليك” ووصولها إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ونشرت نوال الزغبي مقطع من الأغنية عبر موقع التغريدات القصيرة "اكس" للاحتفال مع جمهورها، وعلقت قائلة: “20 مليون مشاهدة على يوتيوب”.

أغنية “فخامة معاليك” تتعاون فيها نوال مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقية هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد، وكانت قد طرحتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

نوال الزغبي تثير ضجة بظهورها ب “لوك مختلف”

وفي وقت سابق، كانت قد شاركت المطربة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت نوال الزغبي، مرتدية بنطال كلاسيك باللون الأسود، ونسقت معها جاكيت بدلة باللون الاسود أيضًا ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وأعتمدت نوال في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نوال الزغبي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.