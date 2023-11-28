مافيش كراسي فاضية.. نجوم مصر يحتشدون في عزاء طارق عبد العزيز (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت مراسم عزاء الفنان طارق عبدالعزيز الذي توفي عصر يوم الأحد الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الرزاق، قبل قليل، وبدأ " معتصم عبدالعزيز" ابن الراحل، في استقبال المُعزيين.

فنانين مصر في عزاء طارق عبد العزيز

وحرص فنانين مصر على التجمهور امام المسجد في حب طارق عبد العزيز ويؤدوا مراسم العزاء، كان اول الحاضرين أحمد السقا، الفنان كريم الحسيني، صلاح عبدالله، محمد جمعه، سلوي عثمان، سليمان عيد و محمد الغيطي، ، دنيا عبدالعزيز، خالد الصاوي، هنادي مهنا، احمد خالد صالح، رانيا فريد شوقي، وغيرهم من النجوم.

حزن رواد السوشيال ميديا على طارق عبد العزيز

سيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفاة طارق عبد العزيز

و تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير، مسلسل وبقينا اتنين، وينتمي إلى الأعمال لايت كوميدي اجتماعي ويتكون من 20 حلقة، وشارك في بطولة العمل: ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

وداع النجوم للفنان طارق عبد العزيز

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على إلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل طارق عبد العزيز، أمس، حيث حضر كل من: الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

يذكر ان اخر اعمال طارق عبد العزيز، هو مسلسل آخر دور، بطولة الفنانة دينا الشربيني، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: مها نصار، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، نهى عابدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

عزاء طارق عبد العزيز

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