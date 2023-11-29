نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "بلوموندو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، إيرادات كبيرة، منذ عىضه بالسينمات، حيث اقترب من تحقيق 3 ملايين و250 ألف جنيهًا، خلال أسبوعين من عرض الفيلم بدور العرض.

فيلم "بلوموندو"

وسيطر النجم حسن الرداد بفيلم "بلوموندو" على عرش إيرادات شباك التذاكر، واحتل المركز الأول في شباك التذاكر، متفوقًا على الأفلام الأخرى المنافسة.

فيلم بلومندو



وفي سياق آخر، قرر الفنان حسن الرداد التبرع بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة، وذلك حسبما جاء في بيانٍ رسمي، لدعم الأحداث المأسوية في قطاع غزة.



ما هي قصة فيلم "بلوموندو"؟

تدور أحداث فيلم "بلوموندو" في إطار كوميدي اجتماعي، ويلعب الفنان حسن الرداد دور شاب يدعى "بلوموندو" وهو يقرر إقامة حفلة مستغلًا سفر زوجته، ولكن تحدث العديد من المواقف والأحداث التي تقلب حياته رأسًا على عقب.



من هم أبطال فيلم "بلوموندو"؟

يضم فيلم "بلوموندو" عدد من الفنانين منهم: حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.