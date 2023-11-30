نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد معرفة أصولها.. أزمة ياسمين رئيس في مسلسل "بابا المجال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ياسمين رئيس، تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة جواز سفرها الفلسطيني.

أزمة ياسمين رئيس في مسلسل بابا المجال

أثارت ياسمين رئيس الجدل في شهر يناير الماضي، وذلك بسبب تداول بعض الأخبار عن خلافها مع الفنان مصطفى شعبان.

وكشفت الجهة المنتجة لمسلسل بابا المجال حقيقة الخلافات بينهما.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها أن نسرين أمين وقعت بالفعل، على بطولة المسلسل بعدما أخلت ياسمين رئيس ببنود العقد، وسافرت خارج البلاد أثناء التصوير دون إخطار شركة الإنتاج وذلك تسبب في خسائر مالية.

وتابعت الشركة في بيانها أن مصطفي شعبان لا دخل له نهائيًا بما حدث، والقرار جاء من الشركة المنتجة والمخرج معا، وقد أتخذت الشركة المنتجة، كل الإجراءات القانونية ضد ياسمين رئيس برفع شكوي في نقابة المهن التمثيلية.

وجاءت الجلسة التي تم عقدها من أجل الصلح، حيث تم الاتفاق بين الأطراف، وتنازلت ياسمين رئيس عن شكواها، وتنازلت الشركة المنتجة عن شكواها أيضًا وتم فسخ العقد بينهما بالتراضي وإنهاء كافة الأمور المادية.

وبعد انتهاء الأزمة حلت الفنانة نسرين أمين مكان ياسمين رئيس في بطولة المسلسل أمام مصطفى شعبان.

جواز سفر ياسمين رئيس

ونشرت ياسمين رئيس صورة لجواز سفرها ومكتوب عليه السلطة الفلسطينية وذلك عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت قد كشفت ياسمين رئيس في وقت سابق في شهر يوليو عام 2020 عن أصول والدها وجدها التي تنتمي إلى فلسطين خاصة بمدينة يافا.



وكانت نشرت ياسمين رئيس منذ 3 أعوام تقريبا، صورة من مدينة يافا الفلسطينية، عبر حسابها الخاص بموقع التغريدات تويتر، وعلقت قائلة: هناك عاش جدي ووُلِد أبي مهما أنكرتم ذلك"، مما يؤكد أنها تنتمي لأصول فلسطينية.

أعمال تستعد لها ياسمين رئيس





يشار إلى أن ياسمين رئيس تقوم حاليًا بإستئناف تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل إسم "الفستان الأبيض"، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر"، وفيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس

يذكر أن آخر ياسمين رئيس هو مشاركتها في فيلم أنا لحبيبي والذي تم طرحه في السينمات شهر فبراير الماضي، وهو من بطولة الفنان كريم فهمي، وحققا من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، حول حياة ليلى التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بعدة تحديات لاستكمال هذه العلاقة.

وشارك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة من الفنانين منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، أحمد حاتم، ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

