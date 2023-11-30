نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني فرحات يسكمل استعدادات حفل "روائع السنباطي" في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنهى المايسترو هاني فرحات كافة الاستعدادات لتقديم حفل "روائع السنباطي" المقرر إقامته غدًا الخميس، والذي سيضم مجموعة متميزة من أبرز نجوم الوطن العربي. ومن ضمن النجوم الذين سيشاركون في الحفل: صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي، وإيمان عبد الغني.

بيان صحفي

وفي بيان صحفي، أكد هاني فرحات أن هذا الحفل سيكون من أهم وأقوى حفلات موسم الرياض، لا سيما بما يحمله من تجمع لأصوات ونجوم بارزين، وأشاد بإبداع السنباطي الذي تخطى حدود الوطن ونال استحسان الجمهور والزعماء وحصل على تكريمات دولية.

وأضاف فرحات: "هناك مفاجآت كثيرة في الحفل، وأعمل بجهد منذ شهرين على إعداد كل التفاصيل، وأنا فخور جدًا بتقديم هذه الليلة الرائعة. لدينا فريق متميز من الأصوات العربية ونحن نعمل معًا كفريق واحد لتقديم حفل يليق بمسيرة هذا الفنان العظيم."

حفلات سابقة

نجاح ساحق حققه الموسيقار العالمي هاني فرحات بحفل "رسالة سلام من السعودية للعالم"، الذي أقيم مساء أمس الإثنين، وأقيم بتكليف من الهيئة الملكية المشرفة على إكسبو 2030 وشارك فيه عازفين من مختلف قارات العالم

الحفل أقيم في hangar y بباريس، وسط حضور ضخم من رؤساء وزراء أوربا وسياسيين وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم.

أبدى الجميع إعجابهم الشديد بالحفل وبموسيقى هاني فرحات الذي أبهر الحضور بشكل غير عادي وكان التفاعل أسطوري حيث حرص الوزراء والسياسيين الحاضرين على التقاط الصور مع هاني فرحات بعد أداؤه وموسيقاه المبهرة عقب الحفل.