الأدب لا يباع ولا يشترى.. إليسا توجه رسالة غامضة على السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت المطربة إليسا علي توجية رسالة غامضة عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "إكس".

وكتبت إليسا علي صفحتها الشخصية: "الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في كل من متربي، فليس الفقير من فقد الذهب، إنما الفقير من فقد الأدب والأخلاق".

إليسا تتعرض لهجوم عبر السوشيال ميديا

ومن ناحية أخري، تعرضت النجمة اللبنانية إليسا لهجوم كبير عبر منصة اكس تويتر سابقا، وذلك بعد أن عبرت عن غضبها بسبب استشهاد صحفيين على حدود لبنان اليوم.

وكتبت اليسا:" فدا مين عم يستشهدوا الإعلاميين والابرياء بل الجنوب ضيعان الشباب والله يصبر أهلكن".

وجاءت تعليقات الجمهور على التغريدة كاتي:-

يمكن في شي اسمه وطن فدوا، من عدوّ ما تجرّأتي حتّى تذكري اسمه ولا تشرّف بإدانتك لإله.

عندما يكون كلاب السفارة أوفى من الكلب لمعلمينه ولا يوجد لديهم لا حس وطني ولا حس أخلاقي ولاحتى حرية تصرف تكون النتيجة نباح كلب مسعور في وادي خراب ولا يتأدبون في حضرة الموت والشهادة، استحوا ونضبوا لا مكان لكم مع الشرفاء.

مقاطعة اعمال ‎#اليسا وتغطية اعمالها وحفلاتها صار شغل كل شخص شريف بالعالم وكمان يا ريت الكل يلغي متابعتها وين ما كان

أخر أعمال إليسا الفنية

ويذكر أن آخر أعمال اليسا هى أغنية بتمايل على الـ Beat"، التي طرحتها منذ شهر تقريبًا، والأغنية طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل ومن إنتاج روتانا، تم الترويج عن الأغنية منذ فترة عبر حسابات إليسا الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.