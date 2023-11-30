الإثنين المقبل.. دعاء فاروق وزوجها ضيفا "واحد من الناس "مع عمرو الليثي.. الاثنين

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، في الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة قناة الحياة، وذلك في أول ظهور تليفزيوني وفي حلقة مليئة بالمشاعر الإنسانية الجميلة.

دعاء فاروق تكشف حقيقة إصابة زوجها بسرطان القولون

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة تذاع حوّل اصابة زوجها بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض وكيف وقفت بجوار زوجها، وأيضًا محنة المرض لدعاء فاروق والتي تكشفها لأول مرة حول عملية استئصال الرحم وتعليقها علي هذه الأزمة الصحية.

كيف نشأت العلاقة بين دعاء فاروق وزوجها؟

كما تتناول الحلقة بداية التعارف بينهما وكيف نشأت علاقة الحب وتكشف دعاء في انفراد لواحد من الناس أن حبيبها هو أصغر منها سنًا، كما يتحدثا خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما مختار ومحمد وراقية " روكي"

دعاء فاروق تتحدث عن أبرز القرارات في حياتها

كما تتحدث دعاء فاروق عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها ارتداء الحجاب، وأفضل الحلقات التي قدمتها، ومن الشخصية التي تتمني استضافتها في البرنامج.

موعد برنامج “واحد من الناس”

يذاع برنامج "واحد من الناس "للإعلامي عمرو الليثي في الساعة العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة.