وصول ويل سميث إلى جدة للمشاركة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل النجم العالمي ويل سميث، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تفاصيل حفل الافتتاح

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح الليلة، وسيشهد العرض العالمي الأول للفيلم الرومانسي الخيالي السعودي "حوجن" (2023)، من إخراج ياسر الياسري.

ويعد ويل سميث أحد أشهر نجوم السينما في العالم، وقد حصد العديد من الجوائز، منها جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "السعي إلى السعادة" (2006).

سبب حضور ويل سميث إلى السعودية

ويأتي حضور سميث إلى السعودية في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للثقافة والفنون.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد أعلنت عن تشكيلها، برئاسة الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان، صاحب الفيلمين الشهيرين "إلفيس" و"مولان روج".

كما سينضم إلى لجنة التحكيم كلا من: الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، والممثلة المرشحة لجائزة بافتا فريدا بينتو، والممثلة المصرية أمينة خليل، والممثلة الإسبانية باز فيجا.

لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة

وبينما ترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة الكاتبة والمخرجة والناقدة السينمائية السعودية هناء العمير، والممثل الفرنسي المغربي أسعد بو آب، والمخرج السينمائي وكاتب السيناريو والمنتج التركي الألماني الحاصد على جوائز متعددة، فاتح أكين.

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سيقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.