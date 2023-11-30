ليلة عراقية في موسم الرياض

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رياض - احمد صلاح - يحيي نخبة من الفنانين العراقيين ليلة عراقية في السابع من ديسمبر(كانون الأول) المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية .



ويضم الحفل الذي سيقام على مسرح محمد عبده أرينا كلا من حاتم العراقي، عادل المختار، سيف نبيل، أصيل هميم، ومحمود التركي.



وكشف إعلان الحفل عن قرب طرح التذاكر، لكن دون تحديد الموعد بشكل صريح.



فيما تساءل الجمهور عن سبب غياب الفنانة العراقية رحمة رياض، وعدم مشاركتها في هذه الليلة العراقية، وجاء في تعليقات عدد منهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي: "وين رحمة رياض؟"، "ليلة عراقية بدون رحمة رياض، مصدومة؟"، "تضحكون مسوين ليلة عراقية ورحمة رياض أهم صوت في العراق ومو موجودة؟" . يذكر أن الحفل من تنظيم شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" التي أعلنت في وقت سابق عن إقامتها حفلات غنائية طربية ضمن فعاليات موسم الرياض.