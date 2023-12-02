انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري بفستان الزفاف والعريس محمد امام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت شركة "سينرجي" الملصق الاعلاني الرسمي لفيلم "أبو نسب"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي المصرية بتاريخ 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي جميع دول العالم بتاريخ 28 من الشهر نفسه.



وظهر على البوستر أبطال الفيلم النجم محمد إمام، الذي يصوب النجم ماجد الكدواني مسدسه نحوه، فيما ظهرت النجمة ياسمين صبري في البوستر بفستان الزفاف.



فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.



تدور أحداث أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري، التي تجسد شخصية لايف كوتش .