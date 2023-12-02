نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب أفضل مطرب عربي.. تعرف على أسماء الفائزين في مهرجان دير جيست 2023 لفئة الغناء والموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان ديرجست عن أسماء الفائزين في تصويت عام 2023 لفئة الغناء والموسيقى، وقد فاز عدد من النجوم بجوائز الأفضل وأيضًا الأغاني والألبومات الغنائية.

فقد فاز الفنان "رامي صبري" بجائزتي أفضل البوم غنائي عن ألبوم "معايا هتبدع"، وأيضًا أفضل أغنية وهي أغنية "يمكن خير".

رامي صبري يفوز بجائزتي

وفاز الهضبة "عمرو دياب" بجائزة أفضل مطرب عربي، بينما ذهبت جائزة أفضل مطربة عربية للفنانة "أنغام"، وذهبت جائزة أفضل مطرب شاب للفنان "حمزة نمرة".

الهضبة أفضل مطرب

أنغام أفضل مطربة

حمزة نمرة أفضل مطرب شاب

وجاءت جائزة أفضل مطربة شابة للفنانة الشابة "كارمن سليمان"، وذهبت جائزة أفضل صوت صاعد للفنانة الشابة "زينب حسن".

كارمن سليمان أفضل مطربة شابة

زينب حسن أفضل صوت صاعد

ما هي تفاصيل أغنية "يمكن خير"؟

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "يمكن خير" للفنان "رامي صبري" حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها سواء عبر قناة اليوتيوب أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر قناة اليوتيوب نحو "86 مليون مشاهدة".

وتحتل الأغنية الآن عبر يوتيوب Top 19.

وأغنية يمكن خير من كلمات أحمد على موسى ومن ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل.

تفاصيل أغنية "يمكن خير"

الجدير بالذكر أن أغنية "يمكن خير" تنتمى إلى نوعية الأغاني الدرامية الحزينة، ويعبر فيها رامي صبري عن حزنه بعد فراق حبيبته، ثم ينتقل إلى فترة النسيان والتأقلم على عدم وجودها واستكمال حياته.

كلمات أغنية "يمكن خير"

وتقول كلمات الأغنية:-

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب

إيه إيه هيفيد

على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني وماشي ماشي بعيد

يمكن خير

ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام

هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش

خلص الكلام

ولا وقته اننا نتحاسب

يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان

انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك

موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه.