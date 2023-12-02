نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء عرض حكايات مسلسل "تحت الحزام " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعرض اليوم أولى حلقات مسلسل “حدث بالفعل”، إحدى حكايات "تحت الحزام" عبر شاشة قنوات cbc وcbc drama.

تفاصيل حكاية "تحت الحزام"

حكاية "تحت الحزام" بطولة غادة عبدالرازق، والتي تجسد شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

يعرض مسلسل حدث بالفعل على قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.



تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل"

مسلسل حدث بالفعل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض، قرض شخصي، تحت الحزام، كاملة، لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

القصة الثانية هى "قرض شخصي" وتدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

"تحت الحزام" هى القصة الثالثة، وتدور حول أرملة ترفض الزواج بعد وفاة زوجها وتقرر العيش لأبنها، وتضحي بملذات الحياة لتربيته وسعادته، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما اختفت خطيبة ابنها قبل الفرح بأيام وتكتشف أن ماضيها هو السبب في ذلك.

أما القصة الرابعة من حدث بالفعل فتحمل اسم "كاملة" وهي تدور حول فتاة اسمها "كاملة" من حي فقير وأسرة بسيطة، هربت من المنزل وصارت من أكبر وأشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، لكن برغم كل نجاحها لازالت تعاني من عقدة الطفولة التي تسبب فيها والدها، حيث تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.

بالنسبة إلى القصة الخامسة "لو بعد حين"، فتدور حول يسرا المذيعة المشهورة، التي تسعى للشهرة والثراء، وهي على علاقة جيدة جدًا بأهلها ولكن لا تمتلك الوقت لزيارتهم وتكتفي بمكالمة تليفونية يومًيا ولكن تنهار حياتها عند اختفاء والديه في أحداث مريبة وتبدأ يسرا وأختها سمر في رحلة البحث عنهما.

أبطال مسلسل "حدث بالفعل"

"حدث بالفعل" يضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجاروإخراج محمد هشام الرشيدي.