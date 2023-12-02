بعد تصدرها التريند.. أحدث اطلالة لـ ياسمين عبد العزيز (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد أن شاركت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " برفقة الإعلامية منى الشاذلي، حيث ظهرت فيها بإطلالة جذابة وقوام ممشوق ولاحظ الجمهور هذا التغيير وما يبدو عليها من نحافة.

ياسمين عبد العزيز برفقة منى الشاذلي

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورتها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت على الصورة قائلة: "صديقتي الغالية على قلبي".

ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها أحمد العوضي

ومن ناحية أخرى، نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر موقع “انستجرام”، في أحد شوارع القاهرة برفقة زوجها أحمد العوضي، حيث التف مجموعة كبيرة من الشباب حولهم لالتقاط الصور التذكارية.

وظهرت ياسمين تضحك وتصور المشهد، وتظهر مشاهد الإزدحام والسعادة من قبلها هي وأحمد العوضي،وعلقت على الفيديو: “حبايبنا امبارح كانوا هيروحوا معانا في العربية”.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد شاركت فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" أمام زوجها النجم أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، وشارك مع الثنائي نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكرى.