نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مروة ناجي تحيي حفلًا غنائيًا في مدينة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحيي المطربة مروة ناجي حفلًا غنائيًا جديدًا، اليوم، السبت في مدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أروع ما قدمت خلال مشوارها الفني، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الزمن الجميل.



تصريحات مروة ناجي مع الإعلامية شافكي المنيري



وفي سياق آخر، قالت المطربة مروة ناجي في تصريحات لها خلال لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "بيت للكل" الذي عرض مؤخرًا على القناة الأولى المصرية أن مشاركتها في مهرجان جرش كان بمثابة حلمًا من أحلامها عندما بدأت في الغناء، مؤكدة أنه شرف لأي فنان عربي، أن يقف على خشبة مسرح مهرجان جرش.

وأكدت على أنه تم ترشيحها في أوقات سابقة لكي تشارك فيه ولكن المواعيد لم تتوافق، مُعلقة:" أخيرًا شاركت لأول مرة في مهرجان جرش، ومصر ضيف شرف كأول ضيف شرف للمهرجان".

مروة ناجي: اتخذت خطًا للغناء والفن.. وبدأت في كسب ثقة الناس بي

وأكدت مروة ناجي على أنها اتخذت خطًا للغناء والفن، تقوم فيه بالتطوير بشكل مستمر ودائم، وفقًا لشكلها وقيمها وأخلاقي والموسيقى التي أحبها، مُضيفة: "في إنتاج الأغاني الخاصة بي، أختار ملابس عادية وزي متواضع، وقمت بالتطوير فيما بعد، وبدأت في كسب ثقة الناس بي، وهو أكثر شيء يهمني".

ثم اشارت إلى هدفها من البداية، وهو أن يصل صوتها إلى مسامع الوطن العربي، فقالت: "كان لدي هدف واحد فقط، أن يعرف العالم العربي كله، ان هناك صوت مصري عربي اسمه مروة ناجي، لم استهدف أي مكسب، ولكن عوض الله كان كبيرا، وكلل كل تعب السنين الماضية منذ أول شيء قمت بغنائه أمام الناس، تغير كل شيء، وحصلت على أعلى نسب مشاهدة وأعلى نسب بحث".